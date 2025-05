Portugal assegura primeiro lugar do grupo para Europeu de andebol apesar da derrota

A formação das ‘quinas’, com uma equipa completamente renovada numa altura em que já tinha o apuramento assegurado, já perdia ao intervalo por 13-11, terminado a partida com quatro golos de desvantagem, no primeiro desaire da fase de apuramento.



Apesar da derrota, Portugal beneficiou do triunfo de Israel frente à Polónia (33-31) para garantir o primeiro lugar do grupo, que lidera com sete pontos a uma ronda do fim, seguido da Roménia com cinco, formação sobre a qual a equipa lusa tem vantagem no confronto direto, pois venceu em Santo Tirso, por 37-30.



Israel e a Polónia seguem nos lugares seguintes do grupo, ambas com quatro pontos. Apuram-se para o Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026, na Dinamarca, Noruega e Suécia, os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.