Portugal avança na qualificação para o Euro sub-19 feminino

Carolina Tristão desfez o ‘nulo’ a fechar um primeiro tempo que teve ascendente claro das portuguesas, aos 44 minutos, e a suplente Cristina Fernandes entrou na segunda parte para ‘bisar’, aos 68 e 90+3.



Anfitriã do Grupo A1 da primeira fase de apuramento para o Euro2026, a equipa das ‘quinas’ segue no segundo posto, com seis pontos, os mesmos da líder Dinamarca, enquanto Islândia e Kosovo seguem sem pontos.



As portuguesas, com sete alterações relativamente à vitória (2-1) de quarta-feira sobre o Kosovo, dominaram o primeiro tempo por completo e desperdiçaram várias ocasiões, ante um adversário que nunca conseguiu incomodar a baliza de Rafaela Mendonça.



Carolina Tristão foi a autora da primeira ameaça, para defesa da guardiã rival, aos quatro minutos, enquanto Cíntia Martins desperdiçou duas boas oportunidades, primeiro com um desvio por cima, aos 14, e depois com um remate falhado, em excelente posição na área, aos 19.



Com Carolina Tristão em evidência na fase de criação, as lusas chegavam à área islandesa com facilidade, mas pecavam na finalização, como aconteceu aos 28 minutos, em que Matilde Nave, isolada por Rita Melo, atirou ao lado na oportunidade mais clamorosa até à altura.



Portugal, que na fase final do Euro2025 atingiu as meias-finais, sendo eliminada pela França, chegou à vantagem aos 44 minutos, num desvio com as costas de Carolina Tristão, após canto marcado por Francisca Castro, que antes do intervalo ainda viu a guardiã Guobjartsdóttir evitar o 2-0.



A Islândia entrou na segunda parte com mais vontade, mas, apesar de ter passado mais tempo no meio-campo português durante o primeiro quarto de hora, não conseguiu criar perigo concreto.



Carlos Sacadura mexeu na equipa das ‘quinas’ e uma das apostas, Cristina Fernandes, precisou de menos de um minuto para colocar a sua marca na partida, fintando Van Bemme e assinando o 2-0 com a ajuda de uma má abordagem da guarda-redes islandesa.



Já nos descontos, Cristina Fernandes surgiu isolada, após passe longo de Carolina Simões, e ‘bisou’, noutro lance em que Guojartsdóttir podia ter feito melhor.



Garantida uma das três vagas para a segunda e decisiva fase de apuramento para o Euro sub-19, a disputar na Bósnia-Herzegovina em 2026, Portugal fecha este torneio na terça-feira, às 15:00, frente à Dinamarca, também no Estádio Algarve.







Jogo no Estádio Algarve, em Faro.



Portugal – Islândia, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Carolina Tristão, 44 minutos.



2-0, Cristina Fernandes, 69.



3-0, Cristina Fernandes, 90+3.







Equipas:



- Portugal: Rafaela Mendonça, Iara Lobo (Bruna Gomes, 90+6), Carolina Simões, Matilde Sousa, Francisca Castro, Sofia Liu (Joana Valente, 68), Rita Melo (Francisca Vieira, 87), Carolina Tristão (Laura Silva, 87), Luana Bessa, Matilde Nave e Cíntia Martins (Cristina Fernandes, 68).



(Suplentes: Chloe Romão, Laura Silva, Bruna Gomes, Carolina Machado, Joana Valente, Cristina Fernandes, Joana Reis, Francisca Vieira e Eva Carreira).



Selecionador: Carlos Sacadura.



- Islândia: Herdís Guobjartsdóttir, Lif Van Bemme, Jónina Linnet, Helga Einarsdóttir, Sóley Ingadóttir, Elisa Björnsdóttir (Hrafnhildur Pálmadóttir, 77), Edith Kristjánsdóttir (Arnfriour Arnarsdóttir, 77), Thelma Pálmadóttir, Rebekka Brynjarsdóttir (Birgitta Finnbogadóttir, 88), Ragnheiour Jónsdóttir (Berglind Hlynsdóttir, 77) e Hrefna Jónsdóttir (Freyja Stefánsdóttir, 62).



(Suplentes: Anna Arnardóttir, Freyja Stefánsdóttir, Hrafnhildur Pálmadóttir, Sunna Sigurðardóttir, Sandra Hauksdóttir, Birgitta Finnbogadóttir, Arnfriður Arnarsdóttir e Berglind Hlynsdóttir).



Selecionador: Halldór Jón Sigurdsson.



Árbitra: Maïka Vanderstichel (França).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 50 espetadores.

