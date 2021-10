Portugal bate Eslováquia e segue no apuramento para o Euro sub-19 feminino

As portuguesas, derrotadas pela República Checa (2-1) e pela Espanha (0-4) nas duas anteriores jornadas do grupo 6 da Liga A da primeira ronda de apuramento, tinham obrigatoriamente de vencer para seguir em frente e cumpriram a sua missão.A vitória foi construída com golos de Maria Alagoa (22 minutos, de penálti, e 65), Maria Negrão (28, de penálti) e Margarida Caniço (39), enquanto, pela Eslováquia, marcaram Pavlina Hrdlickova (69, penálti) e Karen Mak (74).Depois de um início relativamente equilibrado, em que Mak, de cabeça, ao lado, até criou a primeira ocasião do jogo (quatro minutos), rapidamente as jogadoras lusas assumiram o ascendente, empurrando as eslovacas para o seu meio-campo.Depois de uma primeira ameaça de Margarida Caniço, aos 10, Portugal chegou à vantagem aos 22, por Maria Alagoa, que sofreu uma grande penalidade (falta de Krsiakova) e converteu de forma certeira o castigo máximo.A seleção portuguesa ganhou ainda mais motivação com o primeiro tento e manteve a pressão, com Beatriz Nogueira a falhar incrivelmente o segundo golo (24), que chegou novamente da marca de penálti, agora por Maria Negrão (28), que tinha sido derrubada na área por Krsiakova.Com Portugal dominador na partida, o terceiro golo chegou ainda antes do intervalo (39): Margarida Caniço foi mais rápida do que as defesas adversárias na recarga a um lance em que Filipa Bandeira rematou e a bola embateu nos dois postes.





Relaxamento perigoso







O início da segunda parte revelou uma partida com menor ritmo, mas Portugal manteve-se por cima: Maria Negrão desperdiçou duas ocasiões (56 e 61), antes de Maria Alagoa elevar a contagem (65), "bisando num pontapé de ressaca após corte incompleto da defensiva eslovaca.Seguiu-se a pior fase portuguesa no jogo, descansando à sombra dos quatro golos de vantagem e permitindo a resposta da Eslováquia com dois tentos: uma grande penalidade de Pavlina Hrdlickova (69), após falta de Joana Prazeres, e um canto direto de Karen Mak (74).Aos poucos, Portugal acalmou-se e a intranquilidade passou, com Marta Salvador, isolada, a desperdiçar o quinto golo (90+3), mas o apuramento para a próxima fase, que se realiza na primavera de 2022, já estava selado.