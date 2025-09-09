Portugal bate Hungria e coloca "um pé" no Mundial2026

Um golo de João Cancelo, aos 86 minutos, garantiu o triunfo de Portugal, numa partida em que Barnabas Varga bisou, colocando a Hungria em vantagem, aos 21 minutos, e empatando o jogo a dois, aos 84, já depois de Bernardo Silva (36) e Cristiano Ronaldo (56), de grande penalidade, terem virado o resultado.



Portugal entrou bem na partida com muita posse de bola, mas foi a Hungria a inaugurar o marcador através de um contra-ataque rápido. Barnabas Varga surgiu no meio dos centrais lusos e cabeceou para o fundo das redes, com a bola a embater ainda no poste.



Portugal voltou à carga e por duas vezes esteve à beira do empate. João Neves tirou o cruzamento e o capitão das quinas apareceu na pequena área e rematou, mas Tóth responde com uma grande intervenção. Logo de seguida foi Nuno Mendes a cabecear torto e ao lado.



Ao minuto 36, Portugal empatou a partida por intermédio de Bernardo Silva. O médio do Manchester City dominou a bola na área, depois de uma recuperação de João Cancelo, e disparou colocado para o fundo das redes.



Na segunda parte, Portugal manteve a toada ofensiva, com a Hungria a espreitar o contra-golpe. E ao minuto 58 golo de Portugal. Cristiano Ronaldo a bater Tóth da marca de grande penalidade. Estava operada a reviravolta.



Pouco depois da hora de jogo Roberto Martínez mexeu na equipa. Entrou Francisco Trincão para o lugar de Bruno Fernandes. Portugal não tirava o pé do acelerador e esteve perto de ampliar a vantagem. Cancelo disparou à entrada da área e obrigou Tóth a esticar-se para defender.



O selecionador nacional quis segurar o resultado e fez entrar João Félix e Palhinha para os lugares de Pedro Neto e Rúben Neves. Mas, ao minuto 84, um balde de água fria para a seleção das quinas. A Hungria empatou a partida em mais uma desatenção lusa. Barnabas Varga de cabeça marcou sem hipóteses de defesa para Diogo Costa.



Portugal voltou a responder e Cancelo repôs a vantagem. Grande remate de pé direito à entrada da área da Hungria. Martínez voltou a mexer e fez entrar António Silva e Gonçalo Ramos para os lugares de Cristiano Ronaldo e Vitinha.



Portugal, que no sábado goleou a Arménia por 5-0, na primeira jornada, segue na liderança do Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, segunda, que hoje se impôr à República da Irlanda, por 2-1.







