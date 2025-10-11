Portugal bate Irlanda nos descontos e fica mais perto do apuramento

Numa altura em que o nulo constituia uma ameaça cada vez maior, um cruzamento do médio Francisco Trincão encontrou Rúben Neves na área, tendo o médio luso cabeceado sem hipóteses para o fundo das redes, dando um triunfo muito suado à equipa lusa.Com esta vitória, Portugal, que lidera o grupo isolado com nove pontos, pode garantir já o apuramento na próxima jornada, caso vença na receção à Hungria e a Arménia não ganhe na sua deslocação à Irlanda, em jogos a disputar na terça-feira.