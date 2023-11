Portugal bate Liechtenstein e mantém pleno de vitórias

Num jogo de sentido único, mas mal jogado, lento e com poucos motivos de interesse, Portugal obtém a primeira oportunidade de golo à passagem da meia hora. Gonçalo Ramos cabeceia para fora depois de boas combinações entre Bernardo Silva e João Cancelo, à direita. Foi a melhor oportunidade da equipa portuguesa até ao momento.



Ao minuto 43, livre para a seleção nacional. Büchel defende um forte remate de Bruno Fernandes na sequência de um livre. Nos descontos da primeira parte, grande chance para a equipa das quinas. Ronaldo tenta um pontapé de bicicleta, mas a bola sai ao lado, depois de um cruzamento de Bruno Fernandes. Pouco depois, Cancelo num slalom passa por vários jogadores, endossa para Cristiano Ronaldo que remate para defesa de Büchel. Termina a primeira parte com o nulo no marcador.



Portugal entra da melhor forma na segunda parte com um golo do suspeito do costume. Numa jogada bem desenhada ao primeiro toque Cristiano Ronaldo remata com o pé esquerdo, depois de um passe em profundidade de Diogo Jota. Portugal continua a dominar a partida e Cancelo amplia a vantagem ao minuto 57. O defesa português do Barcelona trabalha bem a bola junto à linha de fundo, tira um defesa do Liechtenstein da frente e em jeito remata de pé esquerdo para o fundo da baliza.



Contra a corrente do jogo o Liechtenstein poderia ter marcado. Salanovic surge isolado em contra-ataque, mas permite a defesa a José Sá que fez bem a mancha e tapou os caminhos da baliza portuguesa.



Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, volta a jogar no domingo, em Alvalade, face à Islândia e, em caso de novo triunfo, fecha pela primeira vez uma qualificação só com vitórias.