Portugal bate novamente Espanha e garante bronze no torneio de Montreux

Gonçalo Alves marcou por duas vezes, aos 34 e 45 minutos, e foi decisivo no triunfo dos campeões europeus, que contaram ainda com o contributo de Hélder Nunes, aos 39. Pela Espanha marcaram Martí Casas, aos 18 minutos, e Iván Morales, aos 35, numa equipa que esteve por duas vezes em vantagem.



O duelo ibérico, um clássico da modalidade habitualmente reservado para finais, surgiu desta vez na discussão do terceiro lugar, um cenário pouco comum e que acabou por se refletir na intensidade competitiva das duas equipas.



Na última aparição de Portugal no torneio, o selecionador Reinaldo Ventura apostou em Pedro Henriques na baliza e em Gonçalo Alves e Hélder Nunes no ‘cinco’ inicial, que contou ainda com os repetentes Zé Miranda e João Rodrigues.



Os dois hoquistas do Benfica protagonizaram os primeiros remates do jogo, mas foi a Espanha que criou mais situações de finalização dentro da área adversária na primeira parte. Foi assim, aos 18 minutos, que a ‘roja’ chegou à vantagem, num lance pela direita de Eloi Cervera, finalizado por Martí Casas, após uma distração defensiva de Portugal.



Em desvantagem, o combinado luso aumentou a velocidade de circulação na segunda parte e arriscou mais nas ações ofensivas, expondo-se aos contra-ataques espanhóis. Marc Grau conseguiu, assim, isolar-se, mas falhou a finalização, instantes antes de César Carballeira e Zé Miranda verem o cartão azul.



Portugal ajustou-se melhor a essa fase do jogo e empatou por Gonçalo Alves, aos 34 minutos, com um remate de longe, mas, três minutos depois, Iván Morales, também de fora da área, devolveu a vantagem à Espanha. Estava encontrada a fórmula para chegar ao golo e Hélder Nunes seguiu-a à risca, empatando aos 39 minutos com um remate desde o meio-campo.



Foi o período mais conseguido de Portugal no jogo e o melhor estava ainda reservado para Gonçalo Alves. Aos 45 minutos, o hoquista do FC Porto beneficiou de um livre direto, simulou o remate e finalizou em jeito, colocando os campeões europeus pela primeira vez em vantagem. De pouco valeu o risco final dos espanhóis, ao trocarem o guarda-redes por um quinto jogador de campo.



No último dia do Torneio Internacional de Montreux, também conhecido como Taça das Nações, a Suíça derrotou o Montreux Hockey, por 6-3, e garantiu o sétimo lugar, enquanto a França venceu Angola, pelo mesmo resultado, e assegurou o quinto posto. Itália e Argentina vão discutir entre si o triunfo da 70.ª edição, numa prova em que Portugal é recordista de presenças (25) e vitórias (21).