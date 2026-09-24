Portugal bate País de Gales na estreia de Jorge Jesus

Sob a liderança de Jorge Jesus, Portugal entrou em campo com uma disposição claramente ofensiva, desenhado num modelo tático dinâmico (4-1-3-2) com Cristiano Ronaldo e João Félix na frente de ataque.A equipa das quinas assumiu o controlo da posse de bola desde os minutos iniciais, empurrando a seleção galesa, orientada por Craig Bellamy, para o seu meio-campo defensivo.O único golo do encontro surgiu aos 22 minutos. Após uma combinação pelo corredor esquerdo, o lateral Nuno Mendes serviu João Félix que desferiu um remate colocado ao canto inferior direito da baliza à guarda de Danny Ward, inaugurando o marcador e assinando o primeiro golo oficial da era Jorge Jesus.Antes, Pedro Neto perdeu a oportunidade de marcar. Nuno Mendes fez um enorme cruzamento da esquerda, Ronaldo fica perto do desvio e Neto chegou à bola ao segundo poste, mas atirou ao lado.Ao minuto 40, Cristiano Ronaldo teve espaço e, já no interior da área, após um toque discreto de João Félix, chutou rasteiro à figura do guarda-redes do País de Gales.No início do segundo tempo, grande perdida de Cristiano Ronaldo. O capitão das quinas, que estava sozinho, rematou por cima após um excelente cruzamento Rúben Neves. À passagem da hora de jogo, o VAR anulou o golo de Cristiano Ronaldo. O capitão foi apanhado em fora de jogo após um passe soberbo de Bruno Fernandes, mas as imagens revelaram a posição irregular do avançado.Numa jogada em que Renato Veiga e Rúben Dias foram apanhados em contrapé, Brennan Johnson fez um chapéu a Diogo Costa, que esteve mal no lance, e viu a bola bater na trave da baliza. Na recarga, Dan James e Koumas atrapalharam-se e, felizmente para Portugal, a bola sobrou para Diogo Costa.Perto do final, Bruno Fernandes inventou uma jogada de perigo ao lançar Gonçalo Ramos na profundidade. O avançado do Milan, marcado por dois defesas, rematou com força, mas à figura de Danny Ward.