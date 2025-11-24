Portugal-Brasil a caminho da final do Mundial sub-17

(Com Lusa)

A seleção portuguesa, atual campeã europeia em título, chegou às ‘meias’ depois de vencer, já na fase a eliminar, a Bélgica (2-1) nos 16 avos de final, o México (5-0) nos ‘oitavos’ e a Suíça (2-0) nos ‘quartos’, enquanto o Brasil teve de ultrapassar dois desempates por grandes penalidades.O ‘escrete’ teve de superar o Paraguai nos penáltis nos 16 avos de final (0-0, 5-4), a França nos ‘oitavos’ (1-1, 4-3) e nos quartos de final bateu Marrocos (2-1).A formação orientada por Bino Maçães chegou à fase a eliminar depois de terminar Grupo B no segundo lugar, atrás do Japão, única equipa que venceu os portugueses, enquanto o Brasil fechou o Grupo H em primeiro e ainda não sofreu nenhuma derrota na prova.A seleção portuguesa, que tinha caído nos quartos de final em 1995 e 2003, vai disputar pela primeira vez as meias-finais de um Mundial de sub-17, apesar de, em 1989, ter chegado ao terceiro lugar do torneio então disputado no escalão de sub-16.O jogo entre Portugal e Brasil está agendado para hoje, pelas 16:00 (horas de Lisboa), em Doha. A outra meia-final vai opor a Áustria à Itália.