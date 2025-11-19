Portugal cai para sexto no ranking da FIFA

Os últimos jogos da seleção, com a derrota fora diante da Irlanda (2-0) e a vitória em casa com a Arménia (9-1), deixaram Portugal com uma perda de 17,62 pontos, em contraponto com o Brasil, que subiu à quinta posição.



Portugal, que se apurou para o Mundial2026 e entrará no sorteio no pote 1, no qual figuram as equipas mais bem classificadas, conta agora com 1.760,38 pontos, ligeiramente atrás do Brasil, com 1.760,46.



No top-10 do ranking da FIFA destaca-se igualmente a descida dos Países Baixos, de sextos para sétimos, e as subidas de Alemanha, de 10.ª para nona classificada, e da Croácia, de 11.ª para 10.ª.



A Espanha lidera a classificação do futebol mundial, com 1.877,18 pontos, seguida de perto pela Argentina, 1.873,33, e pela França, com 1.870, enquanto a Inglaterra ocupa a quarta posição, com 1.834,12 pontos.



Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde, que garantiu o primeiro Mundial da sua história, continua o mais bem classificado, agora com uma subida de três lugares (68.º).



Entre os treinadores português, Omã, de Carlos Queiroz, ocupa o 79.º posto, a Guiné, de Paulo Duarte é 81.ª, o Kuwait, de Hélio Sousa, é 135.º e Timor-Leste, de Zé Pedro, está na 198.ª posição.



A próxima atualização do ranking FIFA está agendada para 23 de dezembro.





Ranking da FIFA (19 de novembro):



1. (1) Espanha, 1.877,18 pontos.



2. (2) Argentina, 1.873,33.



3. (3) França, 1.870.



4. (4) Inglaterra, 1.834,12.



5. (7) Brasil, 1.760,46.



6. (5) PORTUGAL, 1.760,38.



7. (6) Países Baixos, 1.756,27.



8. (8) Bélgica, 1.730,71.



9. (10) Alemanha, 1.724,15.



10. (11) Croácia, 1.716,88.



(...)



68. (71) Cabo Verde, 1.367,95.



89. (89) Angola, 1.271,54.



102. (101) Moçambique, 1.223,48.



133. (132) Guiné-Bissau, 1108,09.



190. (191) São Tomé e Príncipe, 871,63.



193. (192) Macau, 865,29.



198. (197) Timor-Leste, 835,55.