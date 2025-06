Portugal Campeão Europeu de sub-17

Na Arena Kombëtare, na Albânia, o reencontro com os gauleses, depois do confronto na segunda jornada do Grupo A da fase preliminar e que terminou com um empate a 0-0, ‘sorriu’ à formação comandada por Bino Maçães, por culpa dos golos de Anísio Cabral (30 minutos), Duarte Cunha (38) e Gil Neves (60).A seleção das ‘quinas’, campeã continental em 2016 e 2003, estes já em sub-17, e 2000, 1996, 1995 e 1989, como sub-16, teve pela frente a França, três vezes campeã do escalão, em 2004, 2015 e 2022, e acabou por ser feliz logo na primeira grande oportunidade de que dispôs.Durante os primeiros 30 minutos nenhuma das seleções fez por merecer o golo, já que as oportunidades claras de golo foram praticamente inexistentes, ainda que os lusos tenham assumido o jogo e conseguido anular as investidas gaulesas.Na sequência de um mau corte da defensiva da França, à passagem do minuto 30, Anísio Cabral ficou em boa posição na pequena área para introduzir a bola na baliza, mas só à segunda tentativa, abrindo caminho para Portugal chegar ao intervalo com uma vantagem de dois golos.Oito minutos depois, aconteceu o tento que deixou Portugal mais perto de erguer o troféu pela sétima vez. Uma bola bombeada pelo guardião Romário Cunha, que na meia-final frente à ex-campeã Itália defendeu três penáltis, só parou em Anísio Cabral, que, de cabeça, serviu o colega Duarte Cunha para este se isolar a assinar o 2-0.A final poderia ter ficado resolvida logo nos primeiros instantes do recomeço, mas uma iniciativa de Anísio Cabral, após deixar para trás um defesa adversário, terminou com um remate por cima da baliza.O tento que viria a ‘selar’ o triunfo aconteceu depois do selecionador Bino Maçães lançar Gil Neves, que, após dois minutos em campo, assinou o 3-0 de pé esquerdo, na sequência de uma boa combinação com Bernardo Lima.Jogo na Arena Kombëtare, em Tirana.França – Portugal, 0-3.Ao intervalo: 0-2.Marcadores:0-1, Anísio Cabral, 30 minutos.0-2, Duarte Cunha, 38.0-3, Gil Neves, 60.Equipas:- França: Jourdren, Kyllian Antonio, Diandaga, Mbemba, Batbedat (Raiani, 84), Matondo (Sanah Camara, 77), Eymard, Abdoulaye Camara (Munongo, 61), Coulibaly (Azizi, 61), Himbert (Batola, 77) e Nguessan.(Suplentes: Bouyer, Boly, Legros, Azizi, Leccese, Raiani, Munongo, Sanah Camara e Batola).Selecionador: Lionel Rouxel.- Portugal: Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto, Mateus Mide (Gil Neves, 58), Bernardo Lima (Santiago Verdi, 77), Rafael Quintas, Duarte Cunha (Ricardo Neto, 67), Stevan Manuel (Yoan Pereira, 58) e Anísio Cabral (Tomás Soares, 58).(Suplentes: Tverdohlebov, Gabriel Dbouk, Martim Guedes, Ricardo Neto, Yoan Pereira, Santiago Verdi, João Aragão, Tomás Soares e Gil Neves).Selecionador: Bino Maçães.Árbitro: Oleksii Derevinskyi (Ucrânia).Ação disciplinar: cartão amarelo para Anísio Cabral (45+1), Eymard (66), Azizi (78), Tomás Soares (81), Daniel Banjaqui e Mauro Furtado (90+5).