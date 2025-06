Portugal com Dinamarca, Kosovo e Islândia na corrida ao Euro feminino de sub-19

O apuramento decorrerá no final do ano, estando ainda por definir as datas concretas, numa fase em que os dois primeiros de cada um dos sete grupos avançam para a Ronda 2, cujo sorteio será em 11 de dezembro.



Já os quartos classificados desta Ronda 1 de qualificação descem à Liga B.



O Europeu de sub-19 feminino de 2026 está agendado para a Bósnia e Herzegovina, entre 27 de junho e 10 de julho desse ano.