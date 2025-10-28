Portugal com duplo compromisso diante do Egito para preparar Euro2026 de andebol

Os ‘heróis do mar’ vão ter pela frente a seleção africana mais forte da atualidade, com o objetivo de preparar a participação na próxima edição do Europeu masculino de 2026, que vai decorrer na Noruega, Dinamarca e Suécia, entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro.



Para este duplo compromisso com os africanos, Paulo Jorge Pereira chamou 17 atletas, com vários regressos e as ausências de habituais convocados como Martim Costa, do Sporting, e Rui Silva, do FC Porto.



No que aos regressos diz respeito, destacam-se Diogo Rêma (FC Porto), Diogo Branquinho (Sporting), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting), Luís Frade (FC Barcelona) e Victor Iturriza (Kuwait SC).



Também fazem parte do lote convocados Gonçalo Meireles (ABC Braga), Miguel Pinto (Vardar) e João Gomes (Gummersbach), tendo saído, face à ultima convocatória, Diogo Valério (Marítimo), Pedro Oliveira (FC Porto), Gabriel Viana (TuS Ferndorf), José Ferreira (FC Porto), Miguel Neves (Saint-Raphael VAR HB), Vasco Costa (Hammarby), Joaquim Nazaré (Skjern), Diogo Silva (KIF Kolding), Fábio Silva (Benfica), António Machado (Marítimo) e Gustavo Oliveira (Valladolid).



Na última vez que Portugal e Egito mediram forças, os africanos superiorizaram-se por 37-31, no arranque da fase de grupos do Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021.



A seleção portuguesa, que tem um sexto lugar como a melhor classificação de sempre num Europeu, em 2020, integra o Grupo B da próxima edição, juntamente com a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, Macedónia do Norte e Roménia, a primeira adversária de Portugal, em Herning, no dia 16 de janeiro.



O primeiro desafio entre lusos e egípcios acontece na quinta-feira, pelas 20:00, e o segundo dois dias depois, pelas 16:00, ambos no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira.

