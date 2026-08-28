Portugal com histórica vitória em Espanha na corrida ao Mundial de basquetebol

A formação das `quinas`, que ao intervalo já liderava por 47-41, ascendeu ao grupos dos segundos classificados do agrupamento, com 11 pontos, os mesmos de Geórgia e Montenegro e menos um do que Ucrânia e Espanha, campeã mundial em 2006 e 2019.

Na segunda-feira, na segunda de seis jornadas, Portugal volta a jogar, recebendo em Matosinhos a Geórgia, que hoje bateu em casa o Montenegro por 101-74.

Os três primeiros classificados da segunda fase de apuramento seguem para a 20.ª edição do Mundial de basquetebol, que se realiza no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.