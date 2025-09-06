Portugal com vitória folgada na Arménia

A goleada da equipa das ‘quinas’ foi construída com dois golos de João Félix, aos 10 e 61 minutos, e Cristiano Ronaldo, que chegou aos 140 tiros certeiros pela seleção, aos 21 e 46, e João Cancelo, aos 32.



Portugal somou os três primeiros pontos no agrupamento, cuja primeira ronda fica hoje completa com a receção da República da Irlanda à Hungria, adversária da seleção lusa na terça-feira, em Budapeste.