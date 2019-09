Portugal condenado a ganhar à Sérvia ou ser eliminado

No último jogo em casa, precisamente contra a Sérvia, o golo de Danilo não chegou para vencer.Por isso, em Belgrado, as prioridades estão bem definidas.



O adversário está bem estudado e há lições a tirar do empate no Estádio da Luz a 25 de Março.



Portugal é neste momento o quarto classificado do grupo B sabendo que só os dois primeiros garantem a qualificação directa para o Euro de 2020.



Antes da partida para a Sérvia, os 25 eleitos de Fernando Santos deixam a promessa de entrar em campo com tudo.