Portugal confirma play-off para Mundial feminino e reforça candidatura à Liga A





(Com Lusa)

Kika Nazareth, com um golo aos 41 minutos e uma assistência para o tento de Carolina Santiago aos 36, foi a figura do encontro, num jogo em que Portugal esteve em desvantagem, ao sofrer o primeiro golo na competição, aos oito minutos, por Klaudia Fabová.Carole Costa, Fátima Pinto, Diana Silva e Carolina Santiago foram as novidades no conjunto luso, confirmando os ajustes estratégicos e por gestão física anunciados na véspera por Francisco Pinto.Depois da goleada por 4-0, em Barcelos, as navegadoras entraram com a ambição de manter a baliza a zeros frente a uma Eslováquia teoricamente inferior, mas foram surpreendidas pela entrada forte das anfitriãs, que se adiantaram aos oito minutos.Num dos primeiros ataques, um cruzamento da esquerda atravessou a área portuguesa e, na sequência da jogada, a bola desviou em Lúcia Alves e sobrou para Klaudia Fabová, que, sem oposição na pequena área, finalizou com facilidade.O golo reforçou a confiança das eslovacas, que passaram a pressionar mais alto e a condicionar a construção portuguesa.A circulação pelos corredores laterais foi bem explorada por Portugal, mas foi dos pés de Kika Nazareth que nasceram os primeiros ataques perigosos.Aos 16 minutos, a jogadora do FC Barcelona desmarcou Catarina Amado, num lance anulado por fora de jogo. Pouco depois, voltou a estar em evidência ao isolar Carolina Santiago de calcanhar, mas a guarda-redes eslovaca reagiu rapidamente e evitou o empate.Anika Tóth já nada conseguiu fazer aos 29 minutos, perante a insistência de Carolina Santiago, na sequência de um lançamento longo de Carole Costa e de um passe da inevitável Kika Nazareth, que assinou a assistência e, ainda antes do intervalo, aos 41, protagonizou a reviravolta no marcador.Diana Silva intercetou um passe das eslovacas e acionou o ataque luso, finalizado por Kika, após combinação com Tatiana Pinto.A Eslováquia ainda ameaçou o empate aos 54 minutos, mas Inês Pereira opôs-se bem ao remate de Patrícia Hmirová, num período em que Portugal foi superior e criou oportunidades suficientes para ampliar a vantagem.Portugal soma por vitórias os quatro jogos disputados e lidera isolado o Grupo B3, com 12 pontos, mais seis do que a Finlândia, que defronta a Letónia, seleção que ainda não pontuou.Os três primeiros classificados de cada grupo seguem para os play-offs de apuramento para o Mundial de 2027. O primeiro classificado garante ainda a subida à Liga A e o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da fase final de qualificação, que se vai disputar no Brasil.