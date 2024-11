Portugal confirmado no pote 1 da qualificação para Mundial2026

A UEFA confirmou hoje a colocação em potes das nações que vão disputar o acesso ao próximo campeonato do mundo, com Portugal no pote principal, a par das sete outras seleções nos quartos de final da liga das Nações e quatro outras, mais bem colocadas no ranking FIFA.



Assim, os lusos vão evitar Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça e Áustria na qualificação.



Com um primeiro sorteio em 13 de dezembro, serão conhecidos os grupos de apuramento, com Portugal à espera de saber em qual, de dois, será colocado, mediante vencer, ou não, a eliminatória dos quartos de final da Liga das Nações, contra a Dinamarca, sabendo em março de 2025 os seus adversários.



As seleções que chegarem às 'meias' jogarão um grupo de apuramento para o Mundial2026 apenas com quatro equipas e iniciarão a sua campanha em setembro de 2025.





O Mundial2026 vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho de 2026, na primeira edição com 48 seleções, 16 delas da Europa.





Potes da qualificação europeia para o Mundial2026:



Pote 1: Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Itália, Alemanha, Croácia, Suíça, Dinamarca e Áustria.



Pote 2: Ucrânia, Suécia, Turquia, País de Gales, Hungria, Sérvia, Polónia, Roménia, Grécia, Eslováquia, República Checa e Noruega.



Pote 3: Escócia, Eslovénia, Irlanda, Albânia, Macedónia do Norte, Geórgia, Finlândia, Islândia, Irlanda do Norte, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Israel.



Pote 4: Bulgária, Luxemburgo, Bielorrússia, Kosovo, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia, Chipre, Ilhas Faroé, Letónia e Lituânia.



Pote 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein e São Marino.