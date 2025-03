Portugal conhece adversários no Eurobasket2025

A formação das quinas, que está pela quarta vez numa fase final, repetindo 1951, 2007 e 2011, vai ficar sediada em Riga, na Letónia, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Depois, os comandados de Mário Gomes defrontam consecutivamente os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (1 de setembro) e os estónios (3 de setembro).



Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos primeiros quatro lugares.



Quanto aos restantes agrupamentos, o B, em Tampere, é composto por Alemanha, Lituânia, Montenegro, Finlândia, Grã-Bretanha e Suécia, o C, em Limassol, por Espanha, Grécia, Itália, Geórgia, Bósnia-Herzegovina e Chipre, e o D, em Katowice, por França, Eslovénia, Polónia, Israel, Bélgica e Islândia.



A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.