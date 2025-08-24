Portugal conquista GoldenCat de hóquei em patins em masculinos e femininos

No torneio feminino, Portugal recuperou o troféu que já ergueu em 2023 ao vencer a seleção da Catalunha no desempate por livres diretos (2-1), após empate a 3-3 no final do prolongamento, resultado que se verificou no tempo regulamentar.

Na vertente masculina, Portugal revalidou os triunfos de 2022 e 2024, vencendo a França na final, por 4-3, enquanto a equipa feminina impôs-se à anfitriã Catalunha, no desempate por livres diretos (2-1), após uma igualdade a 3-3 no final do prolongamento.Zé Miranda, no primeiro minuto, deu a vantagem a Portugal na final masculina, mas a França deu a volta com golos dos irmãos Bruno e Roberto di Benedetto, e atingiu o intervalo a vencer por 2-1.Gonçalo Alves empatou a dois golos e, numa situação de ‘power play’, por cartão azul a Roberto di Benedetto, a seleção portuguesa passou para a frente com dois golos de Miguel Rocha, antes de Rémi Herman reduzir de penálti, no derradeiro lance.No jogo para definir o terceiro e quarto lugares da variante masculina, a seleção da Catalunha venceu por 6-5 a Itália, repetindo o triunfo na fase grupos (6-4), e fechou o pódio.Leonor Coelho, por duas vezes, e Raquel Santos marcaram os golos da formação lusa, enquanto Carla Fontdigloria, de penálti, Joana Xicota e Alba Ambrós assinaram os tentos das catalãs, que no ano passado tinham erguido o troféu, precisamente numa final com Portugal.Concluído o prolongamento sem golos, Portugal foi mais eficaz na marcação dos livres diretos e impôs-se por 2-1, contando igualmente com a eficácia da guarda-redes Sandra Coelho, que defendeu quatro remates.A França ficou na terceira posição, ao bater a Alemanha por 2-0.