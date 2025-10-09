Portugal continua na máxima força para receber a Irlanda

Depois de alguma chuva na quarta-feira, o sol regressou à Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão novamente com os 25 jogadores em campo, embora, como habitual, os três guarda-redes trabalharam à parte do resto da equipa no arranque do treino.

Nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, o selecionador Roberto Martínez esteve alguns instantes à conversa com Rúben Neves, antes da habitual corrida, que foi seguida de alongamentos e alguns exercícios de aquecimento sempre com bola e sempre com boa disposição à mistura.

Portugal volta a treinar na sexta-feira, igualmente às 18:00 e na Cidade do Futebol, naquela que será a última sessão antes do embate com os irlandeses.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e também às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se a Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.