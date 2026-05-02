Portugal contra Espanha, Irão e Estados Unidos no Mundial de andebol de praia

Segundo o sorteio, em que Portugal entrou no pote 2, os rivais serão a vice-campeã da Europa, além de iranianos e norte-americanos.



“É um grupo difícil, como seria de esperar num Campeonato do Mundo. A Espanha tem um estilo de jogo muito semelhante ao nosso e os jogos entre as duas seleções são, habitualmente, equilibrados. Os Estados Unidos da América e o Irão são equipas fisicamente muito fortes, mas o nosso objetivo é chegar à ronda principal com o máximo de pontos possível, para depois procurarmos a qualificação para os quartos de final”, declarou o selecionador, Pedro Serrano, citado em comunicado da federação.



