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Portugal dá dez à Suíça no Campeonato do Mundo de Hóquei Patins
Portugal entrou a vencer no Mundial de hóquei em patins, no Paraguai. A seleção nacional encheu a Suíça de golos (10-0), na estreia da fase de grupos.
A equipa das quinas assume desta forma a liderança do grupo a em igualdade de pontos com a Espanha.
Portugal lidera o Grupo A com três pontos, os mesmos da Espanha, que venceu a Itália por 3-2, enquanto italianos e suíços seguem sem pontos.
A seleção portuguesa defronta esta terça-feira os espanhóis, às 21h45 (hora de Lisboa), na segunda jornada.