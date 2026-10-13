Portugal dá dez à Suíça no Campeonato do Mundo de Hóquei Patins

Portugal dá dez à Suíça no Campeonato do Mundo de Hóquei Patins

Portugal entrou a vencer no Mundial de hóquei em patins, no Paraguai. A seleção nacional encheu a Suíça de golos (10-0), na estreia da fase de grupos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Federação Portuguesa de Patinagem

VER MAIS
A equipa das quinas assume desta forma a liderança do grupo a em igualdade de pontos com a Espanha.

Miguel Rocha destacou-se com um hat-trick num encontro dominado pela equipa orientada por Reinaldo Ventura.
Carlos Rui Abreu – RTP Antena 1

Portugal lidera o Grupo A com três pontos, os mesmos da Espanha, que venceu a Itália por 3-2, enquanto italianos e suíços seguem sem pontos. 

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira os espanhóis, às 21h45 (hora de Lisboa), na segunda jornada.
PUB
PUB