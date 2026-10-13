Portugal dá dez à Suíça no Campeonato do Mundo de Hóquei Patins

A equipa das quinas assume desta forma a liderança do grupo a em igualdade de pontos com a Espanha.





Carlos Rui Abreu – RTP Antena 1





Portugal lidera o Grupo A com três pontos, os mesmos da Espanha, que venceu a Itália por 3-2, enquanto italianos e suíços seguem sem pontos.





A seleção portuguesa defronta esta terça-feira os espanhóis, às 21h45 (hora de Lisboa), na segunda jornada.



Miguel Rocha destacou-se com umnum encontro dominado pela equipa orientada por Reinaldo Ventura.