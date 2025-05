Portugal defronta a Nigéria em feminino

O encontro será o primeiro teste das "navegadoras" com vista ao duplo compromisso da Liga das Nações diante de Inglaterra, em 30 de junho, e Bélgica, em 3 de julho, competição na qual a seleção portuguesa ocupa o terceiro lugar do Grupo B.



Segue-se a participação no Campeonato da Europa de 2025, no qual Portugal partilha o Grupo B, juntamente com Itália, Espanha e Bélgica. A competição vai decorrer entre 2 a 27 de julho, na Suíça.