Portugal defronta Bósnia no play-off de acesso ao Mundial2025 de andebol

Os jogos do play-off vão decorrer entre 08 e 12 de maio deste ano.



No sorteio que decorreu em Colónia, cidade alemã que por estes dias acolhe o final do Euro2024, o confronto entre as duas equipas com vista à entrada no Mundial é uma repetição de um encontro, também a caminho do Campeonato do Mundo, então de 2015, em que os bósnios eliminaram os lusos.



Daí para cá, houve uma vitória para a equipa de Paulo Jorge Pereira, no Euro2020, por 27-24, já depois de um empate e uma vitória em jogos particulares, ambos em 2015.



A boa prestação no Euro2024, realçou o selecionador, Paulo Jorge Pereira, contribuiu para que Portugal entrasse no sorteio no pote 1, entrando diretamente para esta fase quando “até há pouco tempo era preciso fazer todas as fases de qualificação para chegar a este último play-off”.



“A Bósnia é um adversário que temos de analisar muito bem, como todos os outros oponentes. São apenas dois jogos, não podemos ter um mau dia, porque esse dia pode colocar dificuldades. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, vamos em frente para a sétima competição consecutiva”, explicou o técnico, aludindo às sucessivas qualificações para fases finais de grandes competições, em declarações à Federação de Andebol de Portugal.



Segundo o selecionador, “jogar em casa primeiro é sempre uma desvantagem”, mas espera poder resolver a eliminatória no território dos Balcãs.



Portugal evitou a primeira fase de qualificação e estará, nessa altura, a disputar o pré-olímpico, de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.



O Mundial2025 está marcado para daqui a um ano, entre 14 e 29 de janeiro.