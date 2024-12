Portugal defronta Espanha, Itália e Bélgica no Europeu feminino de 2025

A formação comandada por Francisco Neto, colocada no Grupo B, está pela terceira vez consecutiva na fase final do Europeu, cuja 14.ª edição se realiza de 02 a 27 de julho de 2025, na Suíça, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017 e 2022.

A fase de grupos realiza-se de 02 a 13 de julho, com primeira jornada de 02 a 05, segunda de 06 a 09 e terceira de 10 a 13, os quartos de final de 16 a 19, as meias-finais em 22 e 23 e a final no dia 27, pelas 17:00 (em Lisboa), em Basileia.