Seleção Nacional
Futsal
Portugal defronta Itália nos quartos-de-final do Mundial Feminino de Futsal
A Seleção Nacional A Feminina de Futsal entra esta terça-feira novamente em campo para um duelo decisivo frente à Itália, nos quartos-de-final do primeiro Campeonato do Mundo Feminino. Um jogo que decorre no PhilSports Arena, em Pasig (Manila), nas Filipinas.
O encontro está marcado para as 10h00 (hora de Lisboa).
Portugal bem posicionado
A seleção portuguesa de Futsal Feminino chega a esta fase com um percurso irrepreensível.
É líder do Grupo C, somou três vitórias em três jogos, com um impressionante registo de 23 golos marcados e apenas um sofrido.
A equipa orientada por Luís Conceição, terceira no ranking FIFA, estreou-se com uma goleada frente à Tanzânia (10-0), venceu o Japão (3-1) e voltou a aplicar números expressivos diante da Nova Zelândia (10-0).
As transalpinas são velhas conhecidas das portuguesas, sendo que em março, na Ronda de Elite europeia, Portugal venceu por 4-0 em solo italiano, resultado que reforça a confiança para este reencontro.
O vencedor deste embate terá pela frente a Argentina, já apurada para as meias-finais após eliminar a Colômbia (4-1).
Do outro lado do quadro, Espanha bateu Marrocos (6-1) e aguarda pelo desfecho do Brasil-Japão (12h30, hora de Lisboa).
As meias-finais jogam-se na sexta-feira, 5 de dezembro, e a grande final está marcada para domingo, dia 7 de dezembro.
Convocadas para este jogo:
PORTUGAL:
Ana Catarina Pereira (GR), Maria Odete Rocha (GR), Inês Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Ana Azevedo (C), Janice Silva, Fifó, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Marta Teixeira e Lídia MoreiraSelecionador nacional: Luís Conceição
ITÁLIA:
Ana Sestari (GR), Denise Carturan (GR), Rafaela Dal Maz, Ludovica Coppari, Bruna Borges, Adrieli Berti, Sara Boutimah, Alessia Grieco, Nicoletta Mansueto, Renata Adamatti, Gaby Vanelli, Brenda Bettioli, Erika Ferrara e Greta GhilardiSelecionador nacional: Francesca Salvatore