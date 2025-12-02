Portugal defronta Itália nos quartos-de-final do Mundial Feminino de Futsal

O encontro está marcado para as 10h00 (hora de Lisboa).









Portugal bem posicionado



A seleção portuguesa de Futsal Feminino chega a esta fase com um percurso irrepreensível.





É líder do Grupo C, somou três vitórias em três jogos, com um impressionante registo de 23 golos marcados e apenas um sofrido.





A equipa orientada por Luís Conceição, terceira no ranking FIFA, estreou-se com uma goleada frente à Tanzânia (10-0), venceu o Japão (3-1) e voltou a aplicar números expressivos diante da Nova Zelândia (10-0).









As transalpinas são velhas conhecidas das portuguesas, sendo que em março, na Ronda de Elite europeia, Portugal venceu por 4-0 em solo italiano, resultado que reforça a confiança para este reencontro.





O vencedor deste embate terá pela frente a Argentina, já apurada para as meias-finais após eliminar a Colômbia (4-1).





Do outro lado do quadro, Espanha bateu Marrocos (6-1) e aguarda pelo desfecho do Brasil-Japão (12h30, hora de Lisboa).





As meias-finais jogam-se na sexta-feira, 5 de dezembro, e a grande final está marcada para domingo, dia 7 de dezembro.

Convocadas para este jogo:

PORTUGAL:

Ana Catarina Pereira (GR), Maria Odete Rocha (GR), Inês Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Ana Azevedo (C), Janice Silva, Fifó, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Marta Teixeira e Lídia Moreira

ITÁLIA:

Ana Sestari (GR), Denise Carturan (GR), Rafaela Dal Maz, Ludovica Coppari, Bruna Borges, Adrieli Berti, Sara Boutimah, Alessia Grieco, Nicoletta Mansueto, Renata Adamatti, Gaby Vanelli, Brenda Bettioli, Erika Ferrara e Greta Ghilardi

Do outro lado está a Itália, sétima do ranking, que garantiu o segundo lugar no Grupo D, com seis pontos, 21 golos marcados e sete sofridos.Selecionador nacional: Luís ConceiçãoSelecionador nacional: Francesca Salvatore