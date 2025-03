Portugal defronta Roménia e Inglaterra na preparação para Europeu de sub-21

O conjunto treinado por Rui Jorge recebe os romenos em 21 de março, às 18:30, em Vila Nova de Famalicão, três dias antes de rumar a West Bromwich para, a partir das 19:45, defrontar os ingleses, que venceram o Europeu da categoria pela terceira vez em 2023.



Nessa edição, coorganizada por Geórgia e Roménia, os lusos chegaram aos quartos de final e foram afastados precisamente pela Inglaterra (1-0), que viria a derrotar a Espanha na decisão, reeditando as conquistas consumadas de forma sucessiva em 1982 e 1984.



Roménia e Inglaterra vão participar na próxima edição da prova, agendada para decorrer entre 11 e 28 de junho, na Eslováquia, tal como Portugal, que, na 10.ª participação em fases finais, enfrentará a França, vencedora em 1988, a Polónia e a Geórgia no Grupo C.



A formação das ‘quinas’ ainda procura o primeiro troféu, após ter sido finalista derrotada nas edições de 1994, 2015 e 2021, as últimas duas já sob alçada técnica de Rui Jorge.