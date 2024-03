Portugal defronta Suécia com novidades

O 21.º duelo entre os dois países, 11.º em solo luso, marca o arranque do caminho da seleção nacional até à Alemanha, onde vai decorrer o Europeu, entre 14 de junho e 14 de julho, com experiências esperadas e ausências já confirmadas.O capitão Cristiano Ronaldo é baixa, assim como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, todos com autorização para se apresentarem apenas no arranque dos trabalhos para o segundo particular de março, que será em 26, na Eslovénia.Todos estes oitos jogadores tiveram grande importância durante a fase de qualificação para o Euro2024 e dificilmente irão falhar a lista final de 20 de maio.Isto prometeEnquanto Portugal prepara o Euro2024, a Suécia, que falhou a qualificação, inicia uma nova "era" sob o comando do técnico dinamarquês e antigo avançado Jon Dahl Tomasson, o primeiro estrangeiro a liderar esta seleção nórdica.O técnico de 47 anos, campeão por duas vezes na Suécia ao serviço do Malmö, vai mesmo cumprir a estreia no cargo em Guimarães, com o avançado Viktor Gyökeres, avançado que tem tido uma temporada fenomenal no Sporting, a ter tudo para se afirmar com a grande figura da sua seleção.O encontro está agendado para as 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques. Cinco dias depois, Portugal vai a Liubliana jogar com a Eslovénia, que vai estar no Euro2024.