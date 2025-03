Portugal derrota Países Baixos e fica a um ponto do Europeu sub-17

Em Vizela, a equipa às ordens do selecionador Bino Maçães desequilibrou nos últimos 10 minutos da primeira parte, com golos de Anísio Cabral (36), Mauro Furtado (41) e Bernardo Lima (43), antes da reação dos neerlandeses na segunda parte, a valer o tento de ‘honra’, marcado por Kelvin Neijenhuis (86).



Face ao empate entre Sérvia e Hungria (1–1) na outra partida hoje realizada, Portugal lidera o grupo, com seis pontos, mais dois do que os sérvios, adversários no terceiro e decisivo jogo, marcado para terça–feira, às 15:00, no Estádio Cidade de Barcelos.



Os magiares, com um ponto, e os neerlandeses, com dois desaires, estão já afastados da fase final do Europeu, que vai reunir os vencedores dos sete grupos de qualificação e a seleção anfitriã, a Albânia, entre 19 de maio e 01 de junho.



A seleção lusa apresentou−se com quatro alterações face ao triunfo sobre a Hungria (2−0), na quarta−feira, e empurrou os Países Baixos para a sua área nos primeiros minutos, acertando no poste direito aos seis, num remate de Mateus Mide.



Depois da quebra de ritmo entre os 10 e os 30 minutos, Portugal voltou a acelerar e inaugurou o marcador por Anísio Cabral, aos 36, na recarga a uma primeira tentativa de Mateus Mide.



Autor do primeiro golo, o ponta de lança participou nos golos seguintes, ao efetuar a tabela que permitiu a Mauro Furtado rematar para o segundo, aos 41, e ao acertar na trave pouco depois, numa insistência ofensiva em plena área concluída com o remate certeiro de Bernardo Lima, aos 43.



Inofensivos na primeira metade, os neerlandeses avançaram no terreno durante a etapa complementar e, depois dos remates para fora de Sean Steur, aos 49 minutos, e Chivano Wijks, aos 81, reduziram por Neijenhuis, aos 86, numa emenda à ‘boca’ da baliza.