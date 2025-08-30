Portugal derrotada por 41 pontos pela Turquia

Depois do triunfo a abrir com a República Checa (62-50) e do desaire de sexta-feira com a Sérvia (69-80), os comandados de Mário Gomes cederam face aos turcos, num embate em que ao intervalo já perdia por 51-27, na Xiaomi Arena.

A formação das `quinas`, que cumpre a quarta presença na fase final do Campeonato da Europa, depois de 1951, 2007 e 2011, caiu para o quinto lugar, fora da zona de apuramento, porque está empatada com Letónia e Estónia, que já se defrontaram e têm pontos no confronto direto a três, ao contrário da equipa lusa.

A Sérvia e a Turquia, com três vitórias em três jogos, lideram, com o pleno de seis pontos, seguidas de Letónia, Estónia e Portugal, com quatro, e República Checa, com três.

Após os embates com checos, sérvios e turcos, os comandados de Mário Gomes defrontam a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e a Estónia (quarta-feira), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento para seguir para os `oitavos`.

A 42.ª fase final do Europeu começou hoje e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).