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Portugal derrotado pela campeã Coreia do Norte na estreia no Mundial sub-20 feminino
Portugal foi derrotado pela campeã Coreia do Norte, por 2-0, na estreia do Mundial feminino sub-20 de futebol, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo E, disputado em Lodz, Polónia.
No primeiro encontro das ‘navegadoras’ a este nível, algum nervosismo das pupilas de Marisa Gomes, bem como incapacidade ofensiva diante de uma seleção muito física e bem mais experiente marcaram a partida.
Kang Ryu Mi, aos 25 minutos, de penálti, e 50, oportuna a aproveitar erro da defesa lusa, construíram um resultado digno para as lusas.
Logo aos quatro minutos, Érica Cancelinha foi infeliz a fazer autogolo, mas o VAR anulou-o, por fora de jogo de Rim-Jong Choe.
As asiáticas faziam grande pressão sobre a portadora da bola, Portugal pouco incomodava e o golo acabou por surgir na sequencia de um penálti, por mão de Francisca Castro, que Kang Ryu Mi aproveitou para inaugurar o marcador, ao minuto 25.
A desvantagem pela margem mínima era lisonjeira para Portugal, que os 49 viu Jon Il-Chong acertar na parte superior da trave, quando pareceu querer centrar.
A agressividade da Coreia do Norte terá ajudado ao erro clamoroso da defesa portuguesa, com falha de comunicação, na pequena área, entre Carolina Simões e Nair Pina, com a bola a sobrar para Kang Ryu Mi que, sem dificuldade, cabeceou para a baliza deserta.
Portugal ainda tentou reagir, mas o melhor que conseguiu foi um remate de longe de Carolina Santiago, aos 53, que resultou em defesa para canto.
Quinta-feira, Portugal defronta a Colômbia, novamente em Lodz, enquanto a partida com a Costa Rica se realiza domingo em Sosnowiec.
Para avançar para os oitavos de final, tem de ser primeiro ou segundo no grupo ou, em último caso, ser uma das quatro melhores terceiras classificadas entre os seis agrupamentos que compõem a competição, que será disputada por 24 seleções.
Portugal apurou-se para o Mundial ao atingir as meias-finais do Europeu sub-19 de 2025.
O Mundial sub-20 decorre até 27 de setembro, data da final, em Lodz.
Jogo no Lodz Stadium, em Lodz, Polónia.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Kang Ryu Mi, 25 minutos (g.p.).
2-0, Kang Ryu Mi, 50.
Equipas:
- Coreia do Norte: Pak Ju Gyong, Jong Pok Yong, Ri Ye Gyong, Pak Ok I (Ri Su Jong, 58), Jon II Chong, So Ryu Gyong (Chue A-Yon, 58) Choe Rim Jong (Pak Il Sim, 67), Choe Chong Gum (Ri Pom, 67), Ri Kuk Hyang, Kang Ryu Mi (An Kyong Yong, 83) e Ro Un Hyang.
(Suplentes: Choe Kyong Mi, Ri Ok, Ri Pom, Kim Yon A, Ri Su Jong, A-Yon Choe, Ho Kyong, Pak Il Sim, Yom Chol Nim e An Kyong Yong).
Selecionador: Han Chol Hak.
- Portugal: Nair Pina, Érica Cancelinha, Carolina Simões (Iara Lobo, 76), Inês Meninas, Francisca Castro, Marta Gago, Joana Valente (Rita Melo, 76), Mafalda Mariano (Rita Cunha, 76), Neide Guedes, Carolina Santiago (Anna Marques, 64) e Maísa Correia (Diana Costa, 46).
(Suplentes: Beatriz Carvalho, Rafaela Mendonça, Iara Lobo, Filipa Ribeiro, Rita Cunha, Rita Melo, Anna Marques, Luana Bessa e Diana Costa).
Selecionadora: Marisa Gomes.
Árbitra: Milagros Arruela (Peru).
Ação disciplinar: cartão amarelo a Mafalda Mariano, aos 59 minutos, Rita Cunha (77) e Pak Il Sim (90+3).
Assistência: cerca de 500 espetadores.
Kang Ryu Mi, aos 25 minutos, de penálti, e 50, oportuna a aproveitar erro da defesa lusa, construíram um resultado digno para as lusas.
Logo aos quatro minutos, Érica Cancelinha foi infeliz a fazer autogolo, mas o VAR anulou-o, por fora de jogo de Rim-Jong Choe.
As asiáticas faziam grande pressão sobre a portadora da bola, Portugal pouco incomodava e o golo acabou por surgir na sequencia de um penálti, por mão de Francisca Castro, que Kang Ryu Mi aproveitou para inaugurar o marcador, ao minuto 25.
A desvantagem pela margem mínima era lisonjeira para Portugal, que os 49 viu Jon Il-Chong acertar na parte superior da trave, quando pareceu querer centrar.
A agressividade da Coreia do Norte terá ajudado ao erro clamoroso da defesa portuguesa, com falha de comunicação, na pequena área, entre Carolina Simões e Nair Pina, com a bola a sobrar para Kang Ryu Mi que, sem dificuldade, cabeceou para a baliza deserta.
Portugal ainda tentou reagir, mas o melhor que conseguiu foi um remate de longe de Carolina Santiago, aos 53, que resultou em defesa para canto.
Quinta-feira, Portugal defronta a Colômbia, novamente em Lodz, enquanto a partida com a Costa Rica se realiza domingo em Sosnowiec.
Para avançar para os oitavos de final, tem de ser primeiro ou segundo no grupo ou, em último caso, ser uma das quatro melhores terceiras classificadas entre os seis agrupamentos que compõem a competição, que será disputada por 24 seleções.
Portugal apurou-se para o Mundial ao atingir as meias-finais do Europeu sub-19 de 2025.
O Mundial sub-20 decorre até 27 de setembro, data da final, em Lodz.
Jogo no Lodz Stadium, em Lodz, Polónia.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Kang Ryu Mi, 25 minutos (g.p.).
2-0, Kang Ryu Mi, 50.
Equipas:
- Coreia do Norte: Pak Ju Gyong, Jong Pok Yong, Ri Ye Gyong, Pak Ok I (Ri Su Jong, 58), Jon II Chong, So Ryu Gyong (Chue A-Yon, 58) Choe Rim Jong (Pak Il Sim, 67), Choe Chong Gum (Ri Pom, 67), Ri Kuk Hyang, Kang Ryu Mi (An Kyong Yong, 83) e Ro Un Hyang.
(Suplentes: Choe Kyong Mi, Ri Ok, Ri Pom, Kim Yon A, Ri Su Jong, A-Yon Choe, Ho Kyong, Pak Il Sim, Yom Chol Nim e An Kyong Yong).
Selecionador: Han Chol Hak.
- Portugal: Nair Pina, Érica Cancelinha, Carolina Simões (Iara Lobo, 76), Inês Meninas, Francisca Castro, Marta Gago, Joana Valente (Rita Melo, 76), Mafalda Mariano (Rita Cunha, 76), Neide Guedes, Carolina Santiago (Anna Marques, 64) e Maísa Correia (Diana Costa, 46).
(Suplentes: Beatriz Carvalho, Rafaela Mendonça, Iara Lobo, Filipa Ribeiro, Rita Cunha, Rita Melo, Anna Marques, Luana Bessa e Diana Costa).
Selecionadora: Marisa Gomes.
Árbitra: Milagros Arruela (Peru).
Ação disciplinar: cartão amarelo a Mafalda Mariano, aos 59 minutos, Rita Cunha (77) e Pak Il Sim (90+3).
Assistência: cerca de 500 espetadores.
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