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Portugal disputa segunda edição da Finalíssima de futsal
Portugal, detentor do troféu, vai disputar a segunda edição da Finalíssima de futsal, juntamente com Espanha, Brasil e Argentina, no Rio de Janeiro, anunciaram hoje a CONMEBOL e a UEFA.
Depois de ter vencido a edição inaugural em 2022, a equipa das `quinas` vai estrear-se em 06 de novembro, frente à Espanha, na reedição da primeira final, no mesmo dia em que Brasil e Argentina disputam a outra meia-final.
A final e o encontro de atribuição do terceiro lugar estão marcados para dois dias depois, na Arena Niterói, no Rio de Janeiro.
A Finalíssima junta os finalistas da última edição do Europeu e da Copa América.