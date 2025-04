Portugal é 2.º no ranking mundial de futsal

Na primeira atualização de 2025 da hierarquia masculina, Portugal, que garantiu a presença no Euro2026, é segundo classificado, atrás do Brasil, com a Espanha a ultrapassar a Argentina no terceiro lugar.



Entre os países lusófonos, Angola ocupa a 58.ª posição, à frente de Moçambique (98.º), Timor Leste (109.º) e Macau (115.º).



No ranking feminino, igualmente liderado pelo Brasil, a equipa das quinas, que se qualificou para o primeiro Mundial, que se disputa este ano nas Filipinas, é terceira classificada, atrás da Espanha e à frente da Argentina.



Macau é a outra seleção com ligações lusófonas com ranking, ocupando o 56.º lugar.