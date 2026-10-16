Portugal e Espanha abrem segunda Finalíssima de futsal, que decorrerá no Brasil

De acordo com os horários divulgados pela CONMEBOL, os rivais ibéricos vão defrontar-se pela primeira vaga na final, às 21:30 (horas de Lisboa).



O outro finalista do torneio sairá do duelo sul-americano entre brasileiros e argentinos, que atuam no mesmo dia.



A Finalíssima de futsal junta os campeões e os finalistas vencidos do Europeu e da Copa América da modalidade.



Há quatro anos, na primeira edição, em 2022, em Buenos Aires, Portugal conquistou o troféu, após superar a Espanha, no desempate por penáltis.



A Espanha é a atual campeã da Europa, tendo batido a seleção portuguesa na final do Euro2026, em fevereiro, precisamente quando o campeão mundial Brasil arrecadou o título sul-americano com um triunfo sobre a Argentina.



