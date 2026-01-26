Portugal e Noruega empatam e estão quase fora das meias-finais

Obrigados a vencer os nórdicos para continuarem na luta rumo ao objetivo a que se propuseram, o encontro de atribuição do quinto lugar, já que as ‘meias’ seriam uma miragem, os ‘heróis do mar’ foram incapazes de se superiorizarem na Jyske Bank Boxen, em Herning.



A imagem deixada nos primeiros dois encontros desta fase, diante da Alemanha (32-30) e da campeã em título França (46-38), precisava de ser apagada, com a entrada em campo a deixar antever um equilíbrio entre as duas seleções que jogavam a continuidade em prova, embora a depender da conjugação de outros resultados do Grupo I da ‘main round’.



Paulo Jorge Pereira abdicou de usar os irmãos Martim e Francisco Costa numa fase inicial do jogo da terceira jornada, muito provavelmente pelo cansaço acumulado, e isso acabou por ter consequências, já que o ataque luso não tinha a fluidez necessária.



Mas o problema maior estava na baliza, com Capdeville a ser um mero espetador, à imagem do que tinha acontecido com os gauleses, e, sem surpresas, Diogo Valério foi a jogo para ‘sacar’ as duas primeiras bolas, uma delas ao ponta esquerdo August Pedersen.



O 'destro' dos noruegueses e o lateral direito Patrick Anderson iam fazendo a diferença, o que possibilitou a uma das anfitriãs da 17.ª edição torneio ir liderando por dois e três golos de vantagem.



Os portugueses desperdiçaram várias chances para conseguir virar a partida, com falhanços na linha de seis metros de Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, Miguel Neves e do ‘defesa’ Gabriel Cavalcanti, que podiam ter impedido a desvantagem pela margem mínima (18-17).



A toada manteve-se até aos 40 minutos, altura em que, finalmente, Portugal conseguiu passar para a frente do resultado (26-25), mas muito por culpa da grande eficácia do pivô Luís Frade – 11 golos no jogo.



Digo Valério também mostrou serviço entre os postes e foi crucial para manter a seleção lusa em jogo, no qual ‘apareceu’ Francisco Costa para tentar decidir ao lado do irmão Martim, que já tinha participado no primeiro tempo.



A incerteza no resultado manteve-se até ao final, porém, com um ligeiro ascendente para Portugal, que não teve a frieza necessária nos últimos segundos e a Noruega agradeceu.



Jogo na Jyske Bank Boxen, em Herning.



Portugal - Noruega, 35-35.



Ao intervalo: 17-18.



Com arbitragem dos eslovenos Bojan Lah e David Sok, as seleções alinharam e marcaram:



- Portugal (35): Gustavo Capdeville, Salvador Salvador (2), Luís Frade (11), João Gomes (3), Rui Silva (6), António Areia (4) e Diogo Branquinho. Jogaram ainda Leonel Fernandes (1), Miguel Neves, Ricardo Brandão, Martim Costa (4), Diogo Valério, Francisco Costa (4) e Vitor Iturriza.



Selecionador: Paulo Jorge Pereira.



- Noruega (35): Haug, Sagosen (5), Hovde (2), Pedersen (10), Gulliksen (2), Anderson (9) e Fredriksen (1). Jogaram ainda Eck Aga, Ronningen, Grondahl (2), Bergerud, Lien, Solstad (1), Lyse (3), Schonningsen e Blonz.



Selecionador: Jonas Wille.



Assistência: 5.727 espetadores.



c/Lusa