Portugal e Vitinha distinguidos nos Globe Soccer Awards, mas Dembélé é o melhor de 2025

A conquista da Liga das Nações pela segunda vez, reeditando o êxito alcançado em 2019, graças ao triunfo na final sobre a Espanha (no desempate por grandes penalidades, após empate 2-2), terá pesado na atribuição do prémio, que foi recebido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.



“Foi um ano muito especial. Perdemos duas grandes lendas em Portugal, Jorge Costa e Diogo Jota. A segunda parte foi fantástica para o futebol português, porque estivemos em seis finais internacionais e ganhámos cinco. Continuamos a criar talento, temos o melhor jogador do mundo, o melhor agente e é fantástico que um país tão pequeno continue a criar tantos talentos”, assinalou Pedro Proença.



Os pais de Diogo Jota subiram ao palco para receber um prémio especial atribuído pela organização dos Globe Soccer Awards ao ex-jogador do Liverpool, que morreu em 03 de julho de 2025, aos 28 anos, em consequência de um acidente de viação ocorrido em Espanha, que vitimou também o irmão, André Silva, de 25 anos.



“Diogo era importante para o futebol português. O nosso capitão, Cristiano [Ronaldo], e todos os jogadores, Jorge Mendes, sentiram muito esta perda, mas continuamos e o Jota vai estar sempre na nossa mente, vamos mantê-lo entre nós e acho que no próximo ano vamos dar uma memória muito boa ao futebol português”, assinalou Pedro Proença, em referência à participação de Portugal no Mundial2026.



O internacional português Vitinha foi outra figura em destaque na 16.ª edição dos Globe Soccer Awards, superando o compatriota João Neves, colega no PSG, os ingleses Cole Palmer (Chelsea) e Jude Bellingham (Real Madrid) e o espanhol Pedri (Barcelona) na corrida pelo prémio de melhor médio do ano.



Vitinha já não teve o mesmo sucesso na votação para o prémio principal, de melhor jogador de 2025, que foi atribuído a Dembelé - vencedor da Bola de Ouro e do The Best -, apesar de, contraditoriamente, ter sido preterido na escolha de melhor avançado, que recaiu sobre o espanhol Lamine Yamal, estrela do FC Barcelona.



Campeão francês e, pela primeira vez, europeu em 2025, o PSG foi distinguido como o melhor clube e o espanhol Luis Enrique, técnico dos parisienses, designado melhor treinador do ano, enquanto João Neves voltou a ser superado por outro colega de equipa, o jovem Désiré Doué, na categoria de jogador emergente.



O internacional português Cristiano Ronaldo, avançado do Al Nassr, foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor jogador do Médio Oriente, enquanto Luís Campos (PSG) superiorizou-se a Deco (FC Barcelona) e recebeu o prémio para o melhor diretor desportivo e Jorge Mendes voltou a ser designado o melhor agente.



A equipa do FC Barcelona, na qual alinha a internacional portuguesa Kika Nazareth, foi eleita a melhor no futebol feminino e a espanhola Aitana Bonmatí, a jogadora mais influente das catalãs, foi distinguida como a melhor futebolista do ano, com o tenista sérvio Novak Djokovic a receber o último galardão da noite, o primeiro Globe Sports Award.

