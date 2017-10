Partilhar o artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional" Imprimir o artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional" Enviar por email o artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional" Aumentar a fonte do artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional" Diminuir a fonte do artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional" Ouvir o artigo Portugal enfrenta Andorra com dois jogadores "em liberdade condicional"