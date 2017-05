Portugal entra a perder no mundial Sub-20

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 09:13 | Seleção Nacional

Na sua quarta presença consecutiva no Mundial da categoria, Portugal, campeão em 1989 e 1991, esteve a perder por 2-0, após os golos de Chilufya, aos 51 minutos, e Fashion Sakala, aos 76, reduzindo a diferença nos descontos, através de Hélder Ferreira (90+1).



Portugal começou o Campeonato do Mundo de futebol de sub-20 da pior forma, ao perder com a Zâmbia, por 2-1, um resultado que castiga a ineficácia portuguesa no jogo disputado em Jeju, na Coreia do Sul.



O jogo passo a passo



Na jornada inaugural do Grupo C, Portugal cedo tentou impor um jogo mais organizado, mas sentiu alguma dificuldade inicial perante a velocidade dos campeões africanos, o que não impediu que Xadas pusesse Mongani Banda à prova logo aos seis minutos, com um remate à entrada da área.



O padrão foi-se mantendo, com mais iniciativa dos portugueses e a Zâmbia a tentar sair rapidamente para o ataque, conseguindo criar a sua melhor oportunidade aos 21 minutos, num remate de Luchanga defendido por Diogo Costa, após combinação com Mwepu e Daka.



Depois deste susto, o domínio de Portugal foi-se intensificando a caminho do intervalo e sucederam-se alguns lances de perigo junto da baliza da Zâmbia, cuja defesa impediu Diogo Gonçalves de inaugurar o marcador, aos 37 minutos, após cruzamento de Xadas, desviado pela a linha de fundo.



Na sequência do canto, Alexandre Ribeiro surgiu em boa posição e rematou sobre a barra, antes de Diogo Gonçalves, servido por Diogo Dalot, ver o defesa Nyondo negar-lhe o golo quase sobre a linha, em cima do minuto 45, numa altura em que a Zâmbia já tinha sido forçada a substituir o lesionado Daka por Emmanuel Banda.



Surpresa na segunda parte



No início da segunda parte, a Zâmbia conseguiu surpreender Portugal e, depois de um primeiro aviso de Fashion Sakala, inaugurou o marcador, aos 51 minutos, numa recarga certeira de Chilufya, a bater o desamparado Diogo Costa, que estava por terra após ter defendido um forte remate de Mwepu.



Já com Xande Silva no ataque, no lugar do pouco inspirado Zé Gomes, Portugal criou uma série de oportunidades de golo, mas, em absoluto contraste com a eficácia da Zâmbia, André Ribeiro atirou ao lado, aos 56 minutos, e viu o guarda-redes desviar um tiro para canto, aos 57.



A pressão manteve-se e Portugal continuou a gerar situações de perigo, mas os avançados portugueses insistiram a esbanjá-las. Diogo Gonçalves (59, 70 e 73), Gedson (62) e Xadas (63) concluíram da pior forma situações em que a seleção lusa poderia ter igualado e até invertido o marcador, numa altura em que Peixe lançou Hélder Ferreira e Pêpê para os lugares de Alexandre Ribeiro (61) e Florentino (68).



Portugal não marcou e a Zâmbia aproveitou para fazer o 2-0, num lance individual de Fashion Sakala, que ultrapassou a oposição de Ruben Dias e atirou de pé esquerdo para o fundo da baliza.



Com o jogo muito partido e já sem o discernimento que até aí tinha manifestado, a equipa portuguesa continuou em busca do golo, que chegaria tarde. No primeiro minuto do período de compensação, Hélder Ferreira aproveitou uma bola solta à entrada da área, após uma defesa Banda, para fazer o 2-1 que fechou o encontro.