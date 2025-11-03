Seleção Nacional
Portugal entra no Mundial de sub-17 com goleada sobre a Nova Caledónia
A seleção portuguesa estreou-se esta segunda-feira no Mundial de futebol de sub-17 com uma goleada por 6-1 sobre a Nova Caledónia, depois de ter estado a perder no encontro da primeira jornada do Grupo B, no Qatar.
Em Doha, uma grande penalidade convertida por Ezekiel Wamowe (11 minutos) colocou a Nova Caledónia na frente do marcador, porém, Anísio Cabral (22 e 47), Stevan Manuel (53), Mateus Mide (59), Mauro Furtado (85) e José Neto (90+7) fabricaram o resultado volumoso para os lusos.
A seleção liderada por Bino Maçães, campeã europeia do escalão, que repete as presenças de 1989, 1995 e 2003, teve pela frente o oponente, teoricamente, mais fácil da ‘poule’, mas acabou por ser surpreendida logo nos instantes iniciais, num lance em que até tinha inaugurado o marcador.
Anísio Cabral marcou para os lusos, só que a equipa técnica adversária solicitou ao árbitro a revisão do lance através do suporte de vídeo, levando à anulação do golo, por culpa de uma falta cometida por Ricardo Neto na grande área lusa, com Ezequiel Wamowe a apresentar-se eficaz da marca dos 11 metros.
Apesar de terem sido surpreendidos, os lusos continuaram a carregar sobre a Nova Caledónia, que, praticamente, se limitava a aliviar a bola e a entregar a iniciativa a Portugal, que restabeleceu a igualdade por Anísio Cabral: um cruzamento sublime de Mauro Furtado foi correspondido com eficácia pelo avançado do Benfica, de cabeça, quando decorria o minuto 22.
Sempre mais determinada, objetiva e com muita chegada à baliza adversária, a equipa das 'quinas' teve algumas chances para passar para o comando do marcador ainda antes do intervalo, com destaque para o remate de Santiago Verdi a levar a bola a acertar em cheio na barra.
A esperada reviravolta no marcador acabou por acontecer logo no segundo minuto após o regresso dos balneários, novamente por Anísio Cabral, que apenas teve de encostar uma bola cruzada rasteira por Gabriel Dbouk.
Em vantagem, Portugal não deixou de ir em busca de uma vitória ‘gorda’ e redimir-se do desperdício do primeiro tempo, com Miguel Figueiredo a atirar à trave, antes de Stevan Manuel finalizar uma jogada de bom entendimento com Mateus Mide, que, seis minutos depois, também fez o 'gosto ao pé', face a um remate rasteiro no interior da área.
Seguiu-se mais uma bola na trave de Mide, outra de João Aragão ao poste e vários sobressaltos junto da baliza da Nova Caledónia, que ainda permitiu a Mauro Furtado e José Neto inscreverem o nome na lista de marcadores.
Na quinta-feira, os lusos defrontam Marrocos, num confronto entre os atuais campeões europeus e africanos, e fecham a fase de grupos, frente ao Japão, no domingo.
Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final da competição que decorrerá até 27 de novembro, em Doha.
Jogo disputado no Aspire Zone - Campo 4, em Doha.
Nova Caledónia – Portugal, 1-6.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Ezekiel Wamowe, aos 11 minutos (grande penalidade).
1-1, Anísio Cabral, 22.
1-2, Anísio Cabral, 47.
1-3, Stevan Manuel, 53.
1-4, Mateus Mide, 59.
1-5, Mauro Furtado, 85.
1-6, José Neto, 90+7.
Equipas:
- Nova Caledónia: Kutran, Iopue, Hmae (Hmaloko, 60), Dreuko (Menango, 69), Attawa, Canehmez, Padome (Katrawa, 60), Ihmeling (Wassingalu, 60), Andrew, Bouaoui e Wamowe (Ijelipa, 60).
(Suplentes: Ipeze, Hmeun, Bearune, Menango, Luepak, Hmaloko, Katrawa, e Ijelipa).
Selecionador: Leonardo Lopez.
- Portugal: Alexandre Tverdohlebov, Mauro Furtado, Gabriel Dbouk, Ricardo Neto, Yoan Pereira (José Neto, 58), Miguel Figueiredo, Santiago Verdi, Zeega (João Aragão, 46), Duarte Cunha (Mateus Mide, 46), Anísio Cabral (Daniel Banjaqui, 66) e Stevan Manuel (Bernardo Lima, 59).
(Suplentes: Romário Cunha, David Rodrigues, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, José Neto, Rafael Quintas, Bernardo Lima, Mateus Mide, João Aragão e Tomás Soares).
Selecionador: Bino Maçães.
Árbitro: Jelly Chavani (África do Sul).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Neto (10) e Santiago Verdi (38).
