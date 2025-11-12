Portugal esmaga Liechtenstein no arranque da primeira qualificação para Euro sub-17

No Estádio Algarve, o jogador do Sporting marcou os primeiros três golos dos lusos, aos 15, 18 e 47 minutos, com Simão Constantino (61), Lamine Fawler (65 e 90+2), Nélio Batista (71), Andreson Semedo (75) e Afonso Ferreirinha (76 e 81) a fazerem os restantes tentos de Portugal.



Na próxima ronda do Grupo 12, prevista para sábado, a equipa comandada por José Lima defronta o País de Gales, no Estádio São Luís, novamente em Faro, concluindo esta fase de apuramento em 18 de novembro, frente à Eslovénia, no Estádio Algarve.



Os vencedores e os segundos classificados de cada 'poule' asseguram a presença na segunda ronda de qualificação, com o sorteio agendado para 10 de dezembro.



A fase final realiza-se na Estónia, entre 25 de maio 07 de junho de 2026.