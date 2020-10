Portugal-Espanha com 2.500 adeptos e todos "devidamente identificados"

Numa nota publicada no seu site oficial, o organismo esclareceu que todos os bilhetes foram destinados "a adeptos do clube de fãs das `seleções Portugal +`, parceiros e família do futebol".

"Foram distribuídos, via online, 2.500 bilhetes para a partida. Os ingressos são nominais, isto é, cada adepto está devidamente identificado, pois a cada bilhete corresponde um email com os respetivos contactos de quem estará no estádio", lê-se no sítio da FPF.

O organismo confirmou que será obrigatório o uso permanente de máscara e que estarão disponíveis vários pontos de higienização das mãos nas entradas do estádio, em que será feito o controlo da temperatura de cada adepto.

"Os lugares foram atribuídos com distanciamento físico. Foram desenhados perímetros de circulação bem definidos, com sinalética abundante e clara. A entrada dos espetadores será efetuada por várias portas, respeitando o distanciamento físico", acrescentou a FPF.

As portas do Estádio José Alvalade, em Lisboa, abrem a partir das 18:00.

O particular Portugal-Espanha está agendado para quarta-feira, às 19:45, e terá arbitragem do italiano Paolo Valeri.