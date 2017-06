Portugal-Espanha em Sub-21 discutem lugar nas "meias"

Mário Aleixo - RTP 20 Jun, 2017, 08:38 | Seleção Nacional

Ambas as formações entraram a ganhar na competição, que decorre na Polónia, com os lusos a vencerem a Sérvia, por 2-0, e os espanhóis a golearem a Macedónia, por 5-0, pelo que uma vitória neste desafio deixa qualquer um dos conjuntos bem encaminhado para a qualificação para a próxima fase da prova.



Apenas os três vencedores dos respetivos grupos têm assegurado o apuramento paras as meias-finais, num quadro que será completado com o apuramento do segundo melhor classificado dos três grupos.



A equipa portuguesa apresenta-se para esta partida com um impressionante registo de 31 jogos oficiais sem perder, tendo agora a oportunidade de desequilibrar a seu favor o histórico dos 12 duelos com Espanha realizados neste escalão, que dita quatro vitórias para cada uma das equipas e quatro empates.



O jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, já recordou que a última experiência foi positiva para os portugueses.





Para este desafio, o selecionador nacional, Rui Jorge, tem todo o grupo à disposição e tudo indica que fará algumas alterações no "onze" que iniciou a competição frente à Sérvia, sendo apontada a titularidade de médio Renato Sanches, que, frente à Sérvia, começou no banco de suplentes.Na antevisão da partida o treinador nacional Rui Jorge lembrou a força coletiva da Espanha manifestou o desejo de ver a sua equipa a ser forte em termos defensivos e eficaz no plano ofensivo.Sobre o adversário espanhol todo o cuidado é pouco a ter com o avançado Marco Asencio que na primeira jornada marcou três dos cinco golos da equipa, como recordou o Fernando Eurico.O encontro entre Portugal e Espanha vai decorrer na cidade de Gdynia, no norte da Polónia, onde a seleção portuguesa chegou no sábado à noite, num estádio com capacidade para 15.139 espetadores. A partida está agendada para as 18h45 em Lisboa, tendo arbitragem do alemão Tobias Stieler.Às 16h45 Sérvia e Macedónia, as outras formações do grupo B, defrontam-se em Bydgoszcz.