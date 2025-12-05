Portugal está na final no Mundial de futsal feminino

A partir daí a equipa das quinas desmontou ainda mais a tática das argentinas, com uma forte pressão sobre as adversárias.



A meia-final desta sexta-feira fica para a história da competição e coloca Portugal perto do ouro, no primeiro Campeonato do Mundo da modalidade de futsal feminino.





Retrato do jogo Argentina - Portugal Portugal vai agora espera pelo resultado do proximo jogo ( Espanha- Brasil - 12h30 - RTP Desporto 1 ) que definirá qual a equipa que vai estar na final, marcada para domigo. Um duelo ibérico ou em língua portuguesa para ver no primeiro canal da RTP, a partir das 11h30.





A seleção feminina de futsal entrou bem nesta meia-final com um golo madrugador de Lídia Moreira ao minuto 19, após cruzamento de Carolina Pedreira.





O segundo golo surgiu por Fifó, depois do cruzamento de Maria para a jogadora lusa encostar junto ao segundo poste.





Mas as jogadoras lusas queriam mais e pouco depois Lídia Moreira bisa no encontro. O quarto e o quinto golos surgiram por Janice e Fifó.





O golo meia-dúzia surge de um passe de Fifó para Ana Azevedo, que com uma pequena simulação a duas jogadoras adversárias termina com um chapelinho à guarda-redes argentina.





A segunda parte começa com duas faltas para a jogadora argentina Lucia Rossi, que acabou com um cartão amarelo.





Um nervosismo que a seleção portuguesa aproveitou, voltando a marcar já na segunda parte, através de Inês Matos, depois de um cruzamento de Janice vindo do corredor direito.





A pressão é demonstrada por mais um cartão amarelo para Luciana Natta, da Argentina, ao minuto 13 da segunda parte. Portugal ainda não viu um cartão amarelo neste Mundial.





Portugal, perante um resultado tão dilatado, baixou um pouco a guarda e a Argentina marca o golo de honra ao minuto um. Este é o quarto golo que a seleção nacional sofre neste campeonato.





Com este resultado a medalha de prata já é de Portugal. Falta agora conquistar o ouro.





“Fruto de um trabalho conjunto”







O dirigente sublinhou ainda a importância histórica da prova ao referir que a modalidade portuguesa estava “perante um momento histórico para o futsal feminino e para Portugal. O ganhar tem de estar sempre presente no nosso pensamento”.





O feito desta sexta-feira foi fruto de "muito trabalho", como realçou José Gomes, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, com o pelouro do futsal e futebol de praia.Em declarações ao Canal 11, o responsável destacou o papel decisivo de todo o ecossistema da modalidade: “Este percurso é fruto de um trabalho conjunto entre Federação, clubes, associações distritais e regionais, técnicos e atletas.”Com uma equipa “moralizada” e um forte espírito de grupo, Portugal procura confirmar o estatuto de referência mundial no futsal, fruto de um trabalho sustentado e reconhecido pela FPF.“O que queremos dar como prémio a todos os que contribuíram é estar nessa final e vencê-la”, sublinhou José Gomes.