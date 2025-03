Portugal está no Mundial feminino de futsal

No Palazzetto dello Sport Corrado Roma, em Montesilvano, as anfitriãs já triunfavam ao intervalo do jogo da segunda jornada (3-1) e também selaram a presença na inédita fase final, chegando aos mesmos seis pontos das lusas, contra nenhum de Suécia e Hungria.



Portugal e Itália vão decidir o vencedor do Grupo A da Ronda de Elite no sábado, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), também em Montesilvano, sendo, desde já, dois dos quatro representantes europeus no Mundial feminino de futsal, que decorrerá entre 21 de novembro e 07 de dezembro de 2025, nas Filipinas, numa inédita organização da FIFA.



Em Campeonatos da Europa, a equipa das quinas foi finalista derrotada nas edições de 2019 e 2022 frente à Espanha, que também se superiorizou às portuguesas nas "meias" em 2023 a caminho da conquista do terceiro cetro continental em outros tantos possíveis.