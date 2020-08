Portugal estreia frente à Croácia o novo equipamento

A Seleção Nacional terá um novo visual em campo. A estreia decorre no Portugal-Croácia da Liga das Nações, a realizar dia 5, no estádio do Dragão, em jogo a contar para a Liga das Nações.



Durante três dias, informou a Federação Portuguesa de Futebol, a compra estará disponível exclusivamente em PortugalStore.fpf.pt .