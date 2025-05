Portugal estreia-se no Euro de sub-17 diante da anfitriã Albânia a 19 de maio

Portugal, que já ergueu o troféu em 2003 e 2016, está inserido no Grupo A, sendo que, depois de defrontar os albaneses, às 17:00 (hora em Lisboa), joga com os franceses em 22 de maio (19:30) e com os alemães três dias depois, em 25 (19:30).



Os três encontros vão decorrer na Arena Kombëtare, em Tirana.



O Grupo B do Europeu de sub-17 é composto por República Checa, Inglaterra, Itália e Bélgica.



Apuram-se para as meias-finais, marcadas para 29 de maio, os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos. A final está agendada para 01 de junho, em Tirana.



- Calendário do Grupo A:



- 1.ª jornada 19 mai:



Albânia - Portugal, 17:00 (Arena Kombëtare, Tirana).



Alemanha – França, 19:30 (Elbasan Arena, Elbasan).



- 2.ª jornada, 22 mai:



Albânia - Alemanha, 17:00 (Elbasan Arena, Elbasan).



França - Portugal, 19:30 (Arena Kombëtare, Tirana).



- 3.ª jornada, 25 mai:



França - Albânia, 19:30 (Elbasan Arena, Elbasan).



Portugal - Alemanha, 19:30 (Arena Kombëtare, Tirana).