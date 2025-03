Portugal falha presença no Europeu de sub-19 após derrota com a Inglaterra

Em Connah's Quay, no País de Gales, Chris Rigg, aos nove minutos, marcou o golo solitário dos ingleses, que garantiram o primeiro posto da ‘poule’, único de acesso direto à prova.



Portugal fechou em segundo, com quatro pontos, contra sete da Inglaterra e três do País de Gales, terceiro, que derrotou à mesma hora a Turquia (3-1), quarta e última, com dois.



Depois do empate com os turcos (2-2) e do êxito sobre os galeses (1-0) nas duas rondas anteriores, o conjunto das ‘quinas’ falhou pelo segundo ano seguido o acesso à fase final do Europeu de sub-19, que já conquistou em 2018, por entre cinco finais perdidas (2003, 2014, 2017, 2019 e 2023) desde a reconversão do torneio para aquele escalão em 2002.



A fase final da 22.ª edição decorrerá de 13 a 26 de junho, com oito seleções, incluindo a anfitriã Roménia e a Espanha, campeã europeia e recordista de troféus (nove), além de Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Noruega e do debutante Montenegro.