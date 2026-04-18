Portugal falha qualificação para o Europeu feminino de sub-19

Portugal, que recebeu o Grupo A7 da segunda fase de apuramento no papel de anfitrião, discutia a qualificação em confronto direto com as espanholas, numa partida em que apenas a vitória serviria para ambicionar repetir a presença na fase final da competição.



Porém, o empate sem golos fica aquém das suas pretensões e permite que a Espanha, tetracampeã da Europa do escalão, possa defender o título na competição que terá lugar na Bósnia-Herzegovina, entre 27 de junho e 10 de julho.



Ao contrário do que havia sucedido frente a Irlanda do Norte e Hungria, nas quais assumiu uma posição de domínio, a equipa nacional lidou com um adversário que procurou ter a bola em seu poder e rematou por cinco vezes nos primeiros 25 minutos.



Entre estas tentativas, a Espanha protagonizou a primeira ocasião de perigo por Alba Cerrato, que foi lançada nas costas da defesa portuguesa e obrigou a guardiã Rafaela Mendonça a defesa atenta aos 18 minutos.



O duelo entre Portugal, semifinalista da última edição do Europeu sub-19 (2025), e Espanha, tetracampeão europeu do escalão – venceu as edições de 2022, 2023, 2024 e 2025 - seguiu equilibrado e igualado até ao intervalo.



A equipa portuguesa subiu de produção na última meia hora de jogo e aos 73 minutos esteve perto de marcar o golo que lhe valeria a desejada qualificação num livre lateral de Francisca Castro ao travessão.



A necessitar de um golo para alcançar um lugar no Europeu, Portugal procurou empurrar o conjunto espanhol para o seu último reduto mas as espanholas, experientes e dotadas de capacidade ofensiva, não deixaram de criar perigo e até dispuseram de duas ocasiões soberanas para vencer o desafio por Alba Cerrato, que teve um golo invalidado aos 80 minutos, e Iris Santiago, que chegou atrasada a um cruzamento rasteiro colocado na pequena área lusa aos 86.



O nulo manteve-se até final, o que beneficia os intentos de Espanha, que alcançou o apuramento com sete pontos, os mesmos alcançados por Portugal, mas com uma melhor diferença de golos – as espanholas terminam a fase de apuramento com seis golos marcados, ao passo que as portuguesas somaram quatro.



Em sentido oposto, Portugal falha o acesso à fase final após uma fase de qualificação sem derrotas e também sem qualquer golo sofrido – ao empate com as espanholas (0-0), a ‘equipa das quinas’ junta os triunfos frente a Irlanda do Norte (1-0) e Hungria (3-0), porém insuficientes para garantir a presença no Europeu sub-19.











Jogo no campo n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal - Espanha, 0-0.







Equipas:



- Portugal: Rafaela Mendonça, Iara Lobo, Carolina Simões, Matilde Sousa, Francisca Castro (Caetana Vicente, 87), Sofia Liu, Francisca Vieira (Rita Melo, 56), Joana Valente, Joana Reis (Cristina Fernandes, 56), Matilde Nave (Cíntia Martins, 77) e Luana Bessa (Eva Carreira, 77).



(Suplentes: Beatriz Carvalho, Cristina Fernandes, Sofia Cruz, Caetana Vicente, Rita Melo, Laura Silva, Sémy Magalhães, Cíntia Martins e Eva Carreira).



Selecionador: Ricardo Tavares.







- Espanha: Laia Lopez, Silvi Cristóbal, Nerea Carmona, Amaya Garcia, Noa Jiménez, Ainoa Gómez (Adriana Folgado, 75), Irune Dorado, Rosalía Domínguez, Alba Cerrato, Celia Segura (Iris Santiago, 75) e Elene Gurtubay.



(Suplentes: Anna Álvarez, Julia Torres, Lúa Arufe, Redruello Fernández, Lucia Rivas, Anna Quer, Emma Moreno, Adriana Folgado e Iris Santiago).



Selecionador: David Aznar.







Árbitra: Ana Maria Terteleac (Roménia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Elene Gurtubay (57), Irune Dorado (69), Matilde Nave (75), Silvi Cristóbal (84), Carolina Simões (90+5) e Matilde Sousa (90+7).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.

