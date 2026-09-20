Portugal falha título em masculinos no GoldenCat de hóquei em patins

Poucas horas depois de a seleção feminina ter sido derrotada pelas catalãs na final, também os homens lusos viram escapar-lhe o troféu diante dos anfitriães, que colocaram um ponto final na série de três triunfos consecutivos de Portugal.



No pavilhão Paco Arpide, no complexo desportivo de Can Xarau, foi preciso esperar pela segunda parte para o nulo no marcador ser desfeito.



Xavier Aragonès, aos 40 e 43 minutos, garantiu a vitória para a Catalunha, enquanto Hélder Nunes reduziu para Portugal, também aos 43.



Já no jogo de atribuição do terceiro lugar, a França superiorizou-se a Angola, por 4-1.



Também a seleção portuguesa feminina falhou hoje a revalidação do título do torneio GoldenCat, ao perder na final com a Catalunha, por 3-2.



O torneio GoldenCat, disputado em Cerdanyola del Vallès, em Barcelona, serviu de preparação para o Mundial a disputar em Assunção, no Paraguai, durante o mês de outubro.



